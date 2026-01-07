НАП Бургас хваща търговци с нарушения след въвеждането на еврото – глоби минимум 5 000 лв.
"Това са първи нарушения и целта ни е бизнесът да коригира своето поведение. Там, където е установено нарушение, ще бъдат извършвани повторни контролни действия“, заяви пред медиите Христо Узунов, експерт "Връзки с обществеността“ в НАП Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.
От началото на годината е издаден един акт за установяване на нарушение, свързано с некоректно превалутиране.
Междувременно продължават съвместните проверки на НАП и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото в България. В национален мащаб от последните 10 дни на миналата година до момента са извършени между 300 и 400 проверки. Само за един ден на територията на Бургас, Ямбол и Сливен са осъществени 52 проверки.
Проверките включват снимка на моментните цени, като се изисква информация за това какви са били те преди въвеждане на еврото в България. След анализ се установява дали има необосновано повишение на цените.
Най-дългият блок в България се намира в Бургас и при него може да...
22:51 / 06.01.2026
Над 50 мъже се калиха на Богоявление в Поморие
17:05 / 06.01.2026
