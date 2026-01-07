От октомври до края на миналата година на територията на ТД на НАП Бургас, обхващаща областите Бургас, Ямбол и Сливен, са издадени 21 акта за установяване на нарушения. На тяхна база са съставени 19 наказателни постановления на обща стойност 95 хил. лева, като всяка санкция е в размер на 5 хил. лева – минималният предвиден праг."Това са първи нарушения и целта ни е бизнесът да коригира своето поведение. Там, където е установено нарушение, ще бъдат извършвани повторни контролни действия“, заяви пред медиите Христо Узунов, експерт "Връзки с обществеността“ в НАП Бургас, предаде репортер наОт началото на годината е издаден един акт за установяване на нарушение, свързано с некоректно превалутиране.Междувременно продължават съвместните проверки на НАП и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото в България. В национален мащаб от последните 10 дни на миналата година до момента са извършени между 300 и 400 проверки. Само за един ден на територията на Бургас, Ямбол и Сливен са осъществени 52 проверки.Проверките включват снимка на моментните цени, като се изисква информация за това какви са били те преди въвеждане на еврото в България. След анализ се установява дали има необосновано повишение на цените.