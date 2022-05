НБУ "Михаил Лъкатник" ви кани на Екофестивал

© НБУ "Михаил Лъкатник“ кани всички на ЕКОФЕСТИВАЛ на 1 юни, сряда, в Експозиционен център "Флора Бургас“, в който ще участват ученици и деца от екоучилища и детски градини, партньори на училището по проект "Let it grow" по Програма "Еразъм+".



Фестивалът ще се проведе в две части:



10.00 – 11.30 часа – ЕКОФЕСТИВАЛ ЗА УЧЕНИЦИ на откритата площ пред Експо център "Флора“, където участниците ще представят своята работа по различни екопроекти, материали, дейности, игри и музикални поздрави. В него ще участват Дирекция на ПП "Странджа“, ОП "Чстота еко“ и БД "Син флаг“. Ще бъде експонирана и фотоизложба на тема "Млади репортери за околната среда“.



14.00 – 16.00 часа – КРЪГЛА МАСА И ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ на тема "Как да станем устойчиво екоучилище“



Кръглата маса е инициирана от НБУ "Михаил Лъкатник“, участник в проект по "Еразъм+" "LET IT GROW“, в която ще участват партньори по проекта от Румъния, Гърция, Хърватия, Италия, Полша и Испания. А в 18.30 часа ще се проведе и ученически концерт "ЗаЕдно с природата“ в Летния театър в Морската градина.