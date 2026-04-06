В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд.

В четвъртък вятърът ще отслабне, а в петък ще се ориентира от североизток и температурите ще се понижат още, в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

В събота ще бъде сравнително студено и облачно, вятърът ще е източен и отново ще се усили. От югозапад ще започнат валежи, от дъжд или дъжд и сняг, до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°.

В неделя вятърът чувствително ще отслабне, на места и ще стихне, а после ще е предимно от север-северозапад, слаб. Облачността ще остане значителна, а валежите бързо ще спрат. Дневните температури ще се повишат.

През нощта срещу понеделник на много места отново ще вали, предимно дъжд. През деня валежите ще спрат, а впоследствие облачността ще се разкъса и ще намалее. Затоплянето ще продължи.