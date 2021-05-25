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НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори
Автор: Екип Burgas24.bg 16:36 / 25.05.2021Коментари (0)149
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НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите парламентарни избори. 19 региона остават със същите водачи, а 7 области са с нови водачи.

В 4 от избирателните райони има размествания на водачите - Враца, Кърджали, Смолян и Варна.

Благоевград - проф. Георги Михайлов

Бургас - Петър Кънев

Варна – Корнелия Нинова

Велико Търново - Явор Божанков

Видин - Филип Попов

Враца – Александър Симов

Габрово - Крум Дончев

Добрич – Димитър Данчев

Кърджали – Велизар Енчев

Кюстендил – Бойко Клечков

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Атанас Костадинов

Пазарджик – Драгомир Стойнев

Перник - Стоян Мирчев

Плевен - проф. Румен Гечев

Пловдив – проф. Иво Христов

Пловдив - област - Манол Генов

Разград – Елка Неделчева

Русе - Крум Зарков

Силистра - Вяра Емилова

Сливен - Атанас Зафиров

Смолян – Петя Михалевска

София 23-и МИР - Христо Проданов

София 24-и МИР - Георги Свиленски

София 25-и МИР - Корнелия Нинова

София - област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Кадиев

Търговище - Кольо Милев

Хасково – Владимир Маринов (АБВ)

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин



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