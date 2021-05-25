НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори

© НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите парламентарни избори. 19 региона остават със същите водачи, а 7 области са с нови водачи.



В 4 от избирателните райони има размествания на водачите - Враца, Кърджали, Смолян и Варна.



Благоевград - проф. Георги Михайлов



Бургас - Петър Кънев



Варна – Корнелия Нинова



Велико Търново - Явор Божанков



Видин - Филип Попов



Враца – Александър Симов



Габрово - Крум Дончев



Добрич – Димитър Данчев



Кърджали – Велизар Енчев



Кюстендил – Бойко Клечков



Ловеч - Ирена Анастасова



Монтана - Атанас Костадинов



Пазарджик – Драгомир Стойнев



Перник - Стоян Мирчев



Плевен - проф. Румен Гечев



Пловдив – проф. Иво Христов



Пловдив - област - Манол Генов



Разград – Елка Неделчева



Русе - Крум Зарков



Силистра - Вяра Емилова



Сливен - Атанас Зафиров



Смолян – Петя Михалевска



София 23-и МИР - Христо Проданов



София 24-и МИР - Георги Свиленски



София 25-и МИР - Корнелия Нинова



София - област - Иван Ченчев



Стара Загора - Георги Кадиев



Търговище - Кольо Милев



Хасково – Владимир Маринов (АБВ)



Шумен - Иван Иванов



Ямбол - Кристиан Вигенин