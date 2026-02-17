През четвъртото тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 178.0 хил., от които 95.7 хил. са мъже и 82.3 хил. - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. броят на заетите лица намалява с 2.0%.Коефициентът на заетост в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 53.8% (при 53.1% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. намалява с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.2%, а при жените - 47.1%.По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (229.3 хил.) и преди област Благоевград (132.3 хил.), а по коефициент на заетост - на 5-то място, след област Благоевград (54.0%) и преди област Смолян (53.0%).През четвъртото тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 170.4 хил., от които 90.8 хил. са мъже и 79.6 хил. - жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. броят на заетите лица намалява с 2.0%.Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.8%, съответно 75.7% за мъжете и 66.0% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 1.9 процентни пункта.По брой на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (215.0 хил.) и преди област Благоевград (128.9 хил.), а по коефициент на заетост - на 10-то място, след област Перник (71.2%) и преди област Стара Загора (69.8%).