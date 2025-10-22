През 2024 г. на територията на област Бургас са регистрирани 485 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 600, а на загиналите - 26 души. В сравнение с 2023 г. броят на произшествията се увеличава със 7.8%, на ранените лица - с 0.8%, докато при загиналите лица броят им намалява с 10.3%.Област Бургас се нарежда на четвърто място по брой тежки ПТП и ранени лица, а по брой загинали на шесто място през 2024 г., сред 28-те области в страната.През 2024 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец август - 83, а най-малък през месец февруари - 17. Най-много са ранените лица през месец август - 104, или 17.3% от общо ранените за годината. Делът на загиналите лица е най-голям през месец август - 26.9%, докато през месеците май и октомври няма загинали лица при ПТП.По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в събота - 89, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 123 и 3.Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното: Деца и младежи под 15 години - 12.3%; От 15 до 24 навършени години - 18.2%; От 25 до 64 навършени години - 53.3%; Над 65 навършени години - 16.2%.От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС - 50.4%, следвани от пътниците - 32.8%, и пешеходците - 16.8% Загиналите водачи на МПС при ПТП са 42.3%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 30.8 и 26.9%.През 2024 г. на територията на област Бургас 62.1% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места - с 329 ранени и 9 загинали, останалите 37.9% са регистрирани извън населените места, съответно с 271 ранени и 17 загинали лица.По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас - 218, съответно с 249 ранени и 7 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 73 ПТП, със 78 ранени и 4 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в общините Малко Търново и Царево - по 7 на брой, с 11 и 8 ранени, като и в двете общини няма загинали лица.