През 2025 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 182.7 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 75.8% и се увеличава с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2024 година.Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2025 г. са 175.2 хил. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.6% (78.9% за мъжете и 66.4% за жените). В сравнение с 2024 г. коефициентът се увеличава с 1.6 процентни пункта.Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 69.3 хил., със средно - 89.7 хил. и с основно и по-ниско образование - 16.2 хиляди.Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 92.2%, за лицата със средно образование - 73.9% и за лицата с основно и по-ниско образование - 36.3%.Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 7.5 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 4.1% и намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2024 година.През 2025 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 58.5 хил., от които 22.6 хил. са мъже и 35.8 хил. са жени.През 2025 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас са 190.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 57.4% и се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2024 година.Общият брой на заетите лица в област Бургас е 182.4 хил., от които 99.0 хил., или 54.3%, са мъже и 83.4 хил., или 45.7%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 55.1% (63.3% за мъжете и 47.7% за жените) и се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2024 година.През 2025 г. безработните лица в област Бургас са 7.8 хил. души.Коефициентът на безработица е 4.1% като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.2 процентни пункта.През 2025 г. икономически неактивните лица са 140.9 хил., от които 54.5 хил. са мъже и 86.4 хил. са жени.