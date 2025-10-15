Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ и Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас обединяват сили в подкрепа на младите музикални таланти.Двете учебни заведения подписаха споразумение за сътрудничество."Благодаря на директора на НУМСИ г-н Димитър Маджаров за това, че се довери на Академията и ние ставаме основен партньор в много извънучебни дейности на училището, както и на Община Бургас“, заяви проф. Сава Димитров, ректор на Академията.Това партньорство е не просто формален акт, а вдъхновяващо начало – между хора, градове и поколения, обединени от обща мисия - да подкрепят и развиват младите музикални дарования на България.