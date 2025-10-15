Сподели close
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ и Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас обединяват сили  в подкрепа на младите музикални  таланти.

Двете учебни заведения подписаха споразумение за сътрудничество.

"Благодаря на директора на НУМСИ  г-н Димитър  Маджаров за това, че се довери на Академията и ние ставаме основен партньор в много извънучебни дейности на училището, както и на Община Бургас“, заяви  проф. Сава Димитров, ректор на Академията.

Това партньорство е не просто формален акт, а вдъхновяващо начало – между хора, градове и поколения, обединени от обща мисия - да подкрепят и развиват младите музикални дарования на България.