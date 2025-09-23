ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 18 години е позната на полицията, но това не й попречи да я арестуват пак
Случката се разиграва в ранния следобед миналата сряда в района на бл. 3 в ж.к. "Изгрев".
Служители от Второ Районно управление – Бургас извършили проверка на момичето, като намерили и иззели марихуаната.
Впоследствие се е оказало, че 18-годишната девойка вече е в полицейските регистри и е криминално проявена.
Бургазлийката е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.
