На 18 години е позната на полицията, но това не й попречи да я арестуват пак

© 18-годишна бургазлийка бе хваната с 10 грама марихуана в Бургас, съобщиха от МВР.



Случката се разиграва в ранния следобед миналата сряда в района на бл. 3 в ж.к. "Изгрев".



Служители от Второ Районно управление – Бургас извършили проверка на момичето, като намерили и иззели марихуаната.



Впоследствие се е оказало, че 18-годишната девойка вече е в полицейските регистри и е криминално проявена.



Бургазлийката е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.