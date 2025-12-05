На Никулден: След 10:00 ч. автобусите в Бургас ще са безплатни
© Burgas24.bg
За да могат повече хора да се включат лесно и с настроение в богатата празнична никулденска програма, Община Бургас и "Бургасбус" ще направят жест към жителите и гостите на града, като след 10:00 ч. във всички линии от вътрешноградския транспорт пътниците ще могат да се возят безплатно, включително и до последните редовни курсове за деня.
При необходимост, Дружеството има готовност и да пусне допълнителни курсове по основните градски линии.
В събота, 6 декември, паркирането в синята и зелената зона ще бъде безплатно.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и спорта
04.12
Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в обр...
16:13 / 04.12.2025
Кметът на Бургас - заварчик? Да, случи се!
14:52 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.