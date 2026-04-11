Според прогнозата на НИМХ за събота, ни очаква предимно облачно време над цялата страна. На много места ще вали дъжд, като в планините валежите ще преминават в сняг. Жителите на Източна България трябва да се подготвят и за гръмотевични бури. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток, информира Plovdiv24.bg.

В ранните сутрешни часове в крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 3°, а максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.