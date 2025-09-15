На добър час! В Бургас 2 750 деца за първи път ще прекрачат училищния праг

© Илюстрация 2 750 деца в Бургас за първи път ще прекрачат училищния праг днес. Кметът на Бургас Димитър Николов ще присъства на официалното откриване на новата учебна година в ОУ "Христо Ботев“ в кв. "Победа“ и на ДГ "Вълшебство“.



През новата учебна година Бургас затвърждава тенденцията за трайно увеличение на броя ученици. Нараства броя на първокласници, ученици и деца в бургаските ясли и детски градини. През последните три години общият брой на учениците в бургаските училища бележи стабилен ръст – от 24 540 през 2023 г., до 24 996 през 2024 г. и достига впечатляващите 28 190 през тази година.



Същата положителна тенденция се наблюдава и при броя на първокласниците, които през 2023 г. са били 2 037, през 2024 г. – 2 155, а през 2025 г., както съобщихме, вече са 2 750. Постепенно се увеличава и броят на децата, посещаващи ясли и детски градини – от 7 795 през 2023 г., 7899 през 2024 г. до 7 941 тази година.



