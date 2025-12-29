На няколко места в Бургаско няма да има вода днес
©
Вода няма в района на бл. 34 в ж.к. "Изгрев".
Авария има и на ул. "Черни връх" 11А.
Услугата е спряна още по ул. "Черно море" в кв. "Сарафово", както и на ул. "Ангеларий" 8 в кв. "Акации".
До 17:00 ч. вода няма да има още на ул. "Девети септември" в Българово, а също така и в село Полски извор.
Още от категорията
/
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мария Бакалова: Декември е време да си у дома
20:47 / 28.12.2025
Златан Ванев: От световният подиум до кмет на русенското село Ник...
19:10 / 28.12.2025
Вижте най-интересното в Бургаско през май 2025 г.
07:00 / 28.12.2025
Внимавайте с еврото! Серия "Европа" не включва банкнота от 500 ев...
17:56 / 27.12.2025
Какво бе най-интересното от Бургас и региона през април 2025 г.
05:00 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.