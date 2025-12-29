С няколко аварии в Бургаско се борят екипите на ВиК, показа проверка наВода няма в района на бл. 34 в ж.к. "Изгрев".Авария има и на ул. "Черни връх" 11А.Услугата е спряна още по ул. "Черно море" в кв. "Сарафово", както и на ул. "Ангеларий" 8 в кв. "Акации".До 17:00 ч. вода няма да има още на ул. "Девети септември" в Българово, а също така и в село Полски извор.