На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
Основните промени са - с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии и увеличението на данъка върху дивидентите. В бюджета се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата да стане 620 евро.
"Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК.
