Бюджет 2026 влиза на първо четене в Народното събрание днес. 

Основните промени са - с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии и увеличението на данъка върху дивидентите. В бюджета се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата да стане 620 евро.

"Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК.