На тези места в Бургас днес няма да има вода
Автор: Иван Сотиров 09:36Коментари (0)179
Поради аварии днес водоподаването ще бъде нарушено в "Долно Езерово", ул. Тарфа" 23, ул. "Антим І" 29, ул. "Стамат Икономов" 32 в село Маринка, ул. "Тертер" 25 в кв. "Победа“.

 

Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.








