Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони. Както Burgas24.bg съобщи в общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.



Излезлите до момента проби, по информация на директора на РЗИ – Бургас Георги Паздеров, отчитат влошени показатели само в Китен и Свети Влас, очакват се в четвъртък или петък да излязат резултатите от контролните проби навсякъде.







