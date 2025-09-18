Новини
На тези места в Бургаско няма да има вода днес
Автор: Николай Парашкевов 11:31Коментари (0)112
©
На няколко места в Бургаско има проблеми с водата днес, видя "Фокус".

На територията на града авария има в ж.к. "Меден Рудник", в района на ул. "Мургаш" 1. Нарушаване в услугата има и на ул. "Тертер" 10 в кв. "Победа".

Вода до отстраняване на аварията няма да има и по ул. "Д. Зехирев" в Айтос.

До около 17:00 ч. ще бъде спряна водата в части от град Българово и селата Ливада и Черни Връх.

Аномалии във водоподаването са възможни в кв. " Красно село" в Карнобат, а до 13:00 ч. ще бъде прекъсната услугата с. Зимен.

Поради авария ще бъде спряно водоподаването на част от созополските села Зидарово и Индже Войвода.

Същевременно продължават дейностите по деривация на яз. "Ясна поляна" като са възможни аномалии или спиране на водоподаването на следните населени места - м. "Аркутино", м. "Куку баир", в.с. "Каваци", в.с. "Дюни", Ловен дом, с. Равадиново и гр. Созопол.








