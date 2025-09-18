На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека

© Google Да бъде изградена интелигентна пешеходна пътека на кръстовището на бургаските улици "Христо Ботев“ и "Македония“ предлага общинският съветник Стойко Андреев, установи справка на Burgas24.bg.



Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за 2026 г. Очаква се значително да се повиши безопасността на пешеходците, както и да се намалят пътнотранспортните произшествия в участъка. Ще се създаде също така модерен облик на градската инфраструктура и внедряване на иновативни решения.



"Кръстовището на ул. "Христо Ботев“ и ул. "Македония“ е участък с интензивно движение, където често преминават пешеходци, включително деца и възрастни хора. При неблагоприятни метеорологични условия като мъгла, дъжд или намалена видимост, рискът от пътнотранспортни произшествия значително нараства“, се посочва в докладната записка.



Интелигентната пешеходна пътека е оборудвана с камера, която засича присъствието на пешеходец и активира светлинна сигнализация в вертикалните знаци. Това предупреждава шофьорите в реално време, дори при лоши атмосферни условия или в тъмната част на денонощието.



Какви са предимства на интелигентната пешеходна пътека:



Автоматично засичане на пешеходци чрез камера.



Светлини по знаците, видими при всякакви условия.



Повишена безопасност при мъгла, дъжд и нощно време.



Намаляване на риска от инциденти и повишаване на вниманието на водачите.