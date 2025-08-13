Набират доброволци за Маратон Бургас 2025

© Община Бургас и организаторите на Маратон Бургас 2025 стартират кампания за набиране на доброволци, които да се включат в подготовката и провеждането на събитието на 9 ноември.



Под мотото "Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия“, над 100 души ще имат възможността да станат част от екипа на едно от най-значимите спортни събития в града.



Доброволците ще бъдат ангажирани в различни ключови зони, сред които:



• маршали по трасето – за насочване на участници и следене на безопасността



• работа на подкрепителни пунктове – както помощници, така и отговорници на екипите



• съдействие в старт-финалната зона



• логистика и подкрепа при сцената и церемониите



• работа в гардероба и с личния багаж на участниците



• ориентиране на зрители и участници



Всеки включил се доброволец ще получи:



• брандирана тениска и лека ветровка



• сандвич и минерална вода в деня на събитието



• сертификат за участие



• възможност да бъде част от екипа на едно вдъхновяващо спортно преживяване



Стани част от енергията, духа и смисъла на Маратон Бургас 2025. Бъди сред хората, които не просто гледат отстрани, а създават преживяването. Всяка усмивка на трасето, всяка финишираща стъпка, всяко "успях“ ще носи и твоя принос.



Регистрирай се сега в iHelp.bg и заеми своето място в отбора, който прави маратона възможен. Защото зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия.



Допълнителна информация за Маратон Бургас 2025 можете да откриете на официалния сайт: burgasmarathon.bg