|Набират доброволци за Маратон Бургас 2025
Под мотото "Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия“, над 100 души ще имат възможността да станат част от екипа на едно от най-значимите спортни събития в града.
Доброволците ще бъдат ангажирани в различни ключови зони, сред които:
• маршали по трасето – за насочване на участници и следене на безопасността
• работа на подкрепителни пунктове – както помощници, така и отговорници на екипите
• съдействие в старт-финалната зона
• логистика и подкрепа при сцената и церемониите
• работа в гардероба и с личния багаж на участниците
• ориентиране на зрители и участници
Всеки включил се доброволец ще получи:
• брандирана тениска и лека ветровка
• сандвич и минерална вода в деня на събитието
• сертификат за участие
• възможност да бъде част от екипа на едно вдъхновяващо спортно преживяване
Стани част от енергията, духа и смисъла на Маратон Бургас 2025. Бъди сред хората, които не просто гледат отстрани, а създават преживяването. Всяка усмивка на трасето, всяка финишираща стъпка, всяко "успях“ ще носи и твоя принос.
Регистрирай се сега в iHelp.bg и заеми своето място в отбора, който прави маратона възможен. Защото зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия.
Допълнителна информация за Маратон Бургас 2025 можете да откриете на официалния сайт: burgasmarathon.bg
