Набират доброволци за Маратон Бургас 2025
Автор: Иван Сотиров 14:12Коментари (0)146
©
Община Бургас и организаторите на Маратон Бургас 2025 стартират кампания за набиране на доброволци, които да се включат в подготовката и провеждането на събитието на 9 ноември.

Под мотото "Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия“, над 100 души ще имат възможността да станат част от екипа на едно от най-значимите спортни събития в града.

Доброволците ще бъдат ангажирани в различни ключови зони, сред които:

•    маршали по трасето – за насочване на участници и следене на безопасността

•    работа на подкрепителни пунктове – както помощници, така и отговорници на екипите

•    съдействие в старт-финалната зона

•    логистика и подкрепа при сцената и церемониите

•    работа в гардероба и с личния багаж на участниците

•    ориентиране на зрители и участници 

Всеки включил се доброволец ще получи:

•    брандирана тениска и лека ветровка

•    сандвич и минерална вода в деня на събитието

•    сертификат за участие

•    възможност да бъде част от екипа на едно вдъхновяващо спортно преживяване

Стани част от енергията, духа и смисъла на Маратон Бургас 2025. Бъди сред хората, които не просто гледат отстрани, а създават преживяването. Всяка усмивка на трасето, всяка финишираща стъпка, всяко "успях“ ще носи и твоя принос.

Регистрирай се сега в iHelp.bg и заеми своето място в отбора, който прави маратона възможен. Защото зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия.

Допълнителна информация за Маратон Бургас 2025 можете да откриете на официалния сайт: burgasmarathon.bg








Все още няма коментари към статията.
