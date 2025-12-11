"Морска администрация“ е издала предписания фирмата корабопритежател да измести за своя сметка и на своя отговорност негодния да плава на свой ход танкер "Кайрос“. Плавателния съд шести ден е стабилно закотвен на една морска миля от брега на Ахтопол.“Кайрос" обаче е под санкция, а "по регламент който е за санкциите ремонт не може да бъде извършен на танкера. Може да му се окаже съдействие само безопасно да напусне нашия регион, българския участък. Това е.“ Това заяви в Бургас капитан Венцислав Йорданов, началник на ГД "Морска администрация“.След изтегляне в утрешния ден "Кайрос“ остава на рейд край Бургас, до намирането на корабособственика място за ремонт извън български териториални води.Капитан Йорданов каза още, че Турция не е изоставила плавателния съд. По думите му става ясно, че целта на турския влекач не е била да изостави "Кайрос“ , а просто не се е справила да удържи извлачването на кораба. От турска страна са обяснили, че са съдействали на корабособственика. "Влекачът го е изоставил защото е преценил че за него има опасност“, каза още Йорданов.