|Началото на седмицата започва с облачно и дъждовно време
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
