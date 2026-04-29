Над 200 деца от четири бургаски танцови школи и НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ ще се включат в пъстър флашмоб, посветен на старта на Giro d’Italia в Бургас. Атрактивното събитие ще се проведе на 8 май от 16:30 часа на Терасата на Казиното и обещава да се превърне в един от най-емоционалните акценти в програмата около престижното спортно събитие, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Във впечатляващата инициатива ще участват талантливите танцьори от Танцова школа "ДЮН“, Танцова школа "Естрела“, Студио 29, Танцова школа "Фрея“, както и възпитаници на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“. Специално за събитието младите изпълнители са подготвили общ танц, създаден съвместно от всички школи.

Кулминацията на флашмоба ще бъде впечатляваща финална композиция, в която всички участници ще се подредят в мащабен надпис "БУРГАС“, който ще може да бъде видян от високо.

Организаторите предвиждат събитието да бъде заснето, а видеото от атрактивната проява ще бъде разпространено в социалните мрежи, свързани с Giro d’Italia, като по този начин Бургас ще достигне до още по-широка международна аудитория.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма.