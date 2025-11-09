Над 2000 бегачи се включиха в спортния фестивал "Маратон Бургас 2025"
© Община Бургас
Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра. В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов. Манол Тодоров, който участва редовно в бегачески състезания, се включи в надпреварата на 21 километра. В маратона имаше и други известни бургаски лица, като например Димитър Маджаров, който отскоро е директор на Музикалното училище в града.
В дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности. Трасето на "Маратон Бургас 2025“ е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад "Тройката“, Морската градина, Пантеонът, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Моста и Археологическият музей.
Тази година бегаческият фестивал има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне. Нека покажем, че сме много, че сме обединени, че сме общество, на което му пука – за човека до нас, за съдбата на ближния. Да тичаме, да дарим, да вдъхнем надежда! А за тези, които нямат възможност да участват, ето и дарителските сметки:
В лева: BG49UBBS80021091745240
В евро: BG55UBBS81551435907409
Титуляр: Божидара Панговска
Основание: Дарение за лечение на Наско.
Още от категорията
/
Доброволци от Кока-Кола ХБК отбелязаха 60-годишнината на Кока-Кола в България със засаждане на дървета в Морската градина в Бургас
07.11
Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спешното реагиране при земетресения в района на Черно море
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спипаха криминален тип с дрога в Бургас
17:30 / 07.11.2025
Черни облаци над шофьора от фаталната гонка с мигранти в Бургас
16:55 / 07.11.2025
Център за високи постижения в компютърните науки отвори врати в Б...
16:19 / 07.11.2025
Доброволци от Кока-Кола ХБК отбелязаха 60-годишнината на Кока-Кол...
16:11 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.