2000 бегачи се включиха в спортния фестивал "Маратон Бургас 2025“, който се провежда за втора поредна година, като за първи път максималната дистанция за състезателите е 42 километра, съобщиха от Общината.Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра. В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов. Манол Тодоров, който участва редовно в бегачески състезания, се включи в надпреварата на 21 километра. В маратона имаше и други известни бургаски лица, като например Димитър Маджаров, който отскоро е директор на Музикалното училище в града.В дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности. Трасето на "Маратон Бургас 2025“ е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад "Тройката“, Морската градина, Пантеонът, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Моста и Археологическият музей.Тази година бегаческият фестивал има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне. Нека покажем, че сме много, че сме обединени, че сме общество, на което му пука – за човека до нас, за съдбата на ближния. Да тичаме, да дарим, да вдъхнем надежда! А за тези, които нямат възможност да участват, ето и дарителските сметки: