Над 515 снегорина обработват републиканските пътища, няма затворени участъци
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен“, "Превала“ и "Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино – Кърджали в област Кърджали, път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предела“, път II-84 Юндола – Разлог, и по път III-198 Гоце Делчев – Катунци през прохода "Попови ливади“ в област Благоевград, път II-84 Велинград – Юндола и път III-842 Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т през "Троянски“ проход.
През проходите "Превала“ и "Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.
За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Апелираме ви да тръгвате с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.
Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, съобщиха от АПИ.
