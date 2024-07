Над 70 вида крафт бира и страхотна музика ви очакват на Metalhead Beer Fest

© Най-разхлаждащото събитие за лятото стартира до дни. Общо 19 елитни пивоварни от България, Германия, Нидерландия, Кипър и Румъния идват на петото издание на Metalhead Beer Fest, за да задоволят и най-капризните вкусове на любителите на пенливата напитка. Датите са 20 и 21 юли, а купонът е обещаващ и заради вкусната храна, и хубавата музика, които по традиция вървят с крафт бира на Минералните бани.



Част от предложенията ще са бургерите на Grill 'em All, различни вариации на пържени картофки на Freaky Fries, хот-дог на Rock'n'Dog, паеля на Poco Loco и сладки изкушения на Cake by Pavlova. През горещия юлски уикенд всеки ще може да се разхлади с изненадващите сладоледени вкусове на Светулка, както и да си купи интересните продукти на Chilli Hills Farm.



Освен 70 различни вкусове бира от 5 държави, феновете ще могат да опитат още сайдър и медовина. Посетители ще могат да пробват и различни коктейли, които ще се предлагат на специално обособен бар, а зад него ще застане главният пивовар на Металхед, 31-годишния Реми Чалонер, родом от Борнмът, Англия. Изненадите не спират.



Музиката ще е взривяваща, разнообразна и гореща като юли. Зад пулта ще застанат трима бургаски диджеи - DJ Ryaz, DJ JOHN KATTA и DJ IVO HAPPY.



Запазете си следващия уикенд и елате да потушим юлската жега с крафт бира и хубава музика!



Допълнителни автобуси по линия № 3 ще има на 20.07. (събота) в 23:10 и 23:40 часа и на 21.07. (неделя ) в 23:10 часа.



Ето и пивоварните, които ще вземат участие:



Hop Hooligans /Румъния/



Gravity Ruin Bar



Radical Way Brewing /Кипър/



Zhar-Ptitsa Meadery



Avren 8600 Brewery / Пивоварна Аврен 8600



LOC Brewery / Тилбург, Нидерландия/



Gb Craft Brewery "Blek Pine"



Rocket Science Beer



Sudaka Brewing



Cometa Brewing



Straßenbräu /Берлин, Германия/



Пивоварна Kazan Artizan



Cohones Brewery



Insecta Brewery



Freigeist Bierkultur /Германия/



BadMannersGypsyBrewingCo



Alchemik



Oproer /Утрехт, Нидерландия