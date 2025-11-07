Вчера около 10:30 ч. на ул. "Цар Самуил“ служители от Първо районно управление - Бургас спрели за полицейска проверка лек автомобил "Ауди А 4“, управляван от 39-годишен несебърлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества - канабис, амфетамин и метамфетамин.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.