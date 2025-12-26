Наемите на апартаментите в евро, Бургас е в челната петица
Заедно с поскъпването на имотите, през годините нарастват и наемите. Основните фактори за поскъпване на апартаментите са ограниченото предлагане на жилища, повишеното търсене, особено от млади семейства и инвеститори, ниските лихви по ипотечните кредити и продължаващата миграция към големите градове. За продължаващия ръст на цените на имотите влияние оказва и поскъпването на строителните материали и труда. Недостатъчното предлагане на ремонтирани жилища на вторичния пазар на имоти в най-желаните квартали на големите градове също допринася за увеличение на цените.
Средната цена на апатаментите в София е около 2300 евро за кв. м. Във Варна искат средно около 1850 евро за квадрат, в Пловдив - 1650 евро/кв. м, а в Бургас - 1700 евро/кв. м. Както и при наемите, цените на конкретните имоти са в много широки граници, пише "Труд".
