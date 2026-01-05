35-годишен криминално проявен мъж бе задържан от МВР заради кражба на телефон, научиСлучката е от вчера следобед и се развива на паркинга на един от МОЛ-овете в града.Тогава арестуваният чупи задния ляв прозорец на автомобил, ползван от 35-годишна бургазлийка и взима мобилния телефон.В резултат на бързите полицейски действия на служители от Второ Районно управление – Бургас и Участък "Победа" към Първо Районно управление – Бургас е установен и задържан извършителят на деянието.По случая е образувано бързо производство.