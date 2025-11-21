Нагла кражба в Бургас
От обекта били задигнати три удължителя, всеки с дължина от по 25 метра, 300 строителни клинчета, около 300 строителни дистанциали и медни тръби с дължина около 50 метра, монтирани на шокова камера на хладилно съоръжение към хранителен магазин, в резултат на което изтекъл около 50 литра фреон.
Крадецът е 26-годишен бургазлия от кв. "Победа“ - криминално проявен и осъждан. Той е направил пълни самопризнания.
Работата по случая продължава от служители от Първо районно управление – Бургас.
