Служители на Първо районно управление – Бургас са разкрили извършителя на кражба, извършена в периода между 8 и 10 ноември от складово помещение на хранителен магазин в града.От обекта били задигнати три удължителя, всеки с дължина от по 25 метра, 300 строителни клинчета, около 300 строителни дистанциали и медни тръби с дължина около 50 метра, монтирани на шокова камера на хладилно съоръжение към хранителен магазин, в резултат на което изтекъл около 50 литра фреон.Крадецът е 26-годишен бургазлия от кв. "Победа“ - криминално проявен и осъждан. Той е направил пълни самопризнания.Работата по случая продължава от служители от Първо районно управление – Бургас.