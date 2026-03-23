В четвъртък около 17:00 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение от 36-годишен помориец, че малко по-рано от парк, разположен срещу поморийското училище ‚Христо Ботев“, е извършена кражба на детска електрическа кола - мотокар, негова собственост.В резултат на бързите полицейски действия е заливена 32 годишна поморийка. Тя е направила пълни самопризнания. Работата по случая продължава.