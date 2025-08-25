Новини
Нагли румънци се върнаха в магазин в Бургас, който обраха наскоро
Автор: Николай Парашкевов 11:49Коментари (0)0
© Burgas24.bg
Двама нагли румънци бяха задържани от полицията, след като се появиха в магазин, който обраха преди около 10-ина дни, съобщиха от органите на реда.

Вчера по обяд в Пето районно управление – Бургас е получено съобщение за това, че извършителите на кражба на велосипед на стойност 2150 лв., осъществена десет дни по-рано от магазин за спортни стоки, разположен на ул. "Транспортна", отново са в търговския обект.

Мъжете – двамата румънски граждани, съответно на 23 и 43 години са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.








