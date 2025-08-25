ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нагли румънци се върнаха в магазин в Бургас, който обраха наскоро
Вчера по обяд в Пето районно управление – Бургас е получено съобщение за това, че извършителите на кражба на велосипед на стойност 2150 лв., осъществена десет дни по-рано от магазин за спортни стоки, разположен на ул. "Транспортна", отново са в търговския обект.
Мъжете – двамата румънски граждани, съответно на 23 и 43 години са задържани за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
