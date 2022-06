Наградиха победителите в състезанието "Човекът е всичко..."

© За четвърта поредна година АЕГ "Гео Милев" в партньорство с Община Бургас и с Училищното настоятелство на гимназията връчи награди на победителите в трите раздела на Общинското онлайн състезание "Човекът е всичко..." , посветено на патрона на половинвековното училище - поета, публициста и преводача Гео Милев. Тържествената церемония се състоя в сряда в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино“ – гр. Бургас. В състезанието се включиха 60 ученици от 8 до 12. клас не само от бургаските гимназии, но и от средни училища на територията на цялата страна.



Носителите на призовете "Гео Милев - есеист" – Николай Петков от 12. кл. на АЕГ "Гео Милев“, гр. Бургас; "Гео Милев - преводач" - Клаудиа Дукова от 9. кл. на ПГСАГ "Кольо Фичето", гр. Бургас; "Гео Милев - художник" - Александра Тодорова от 8. кл. на АЕГ “Гео Милев", гр. Бургас (подраздел "Рисунка“); Весела Ефремова от 10. кл. на АЕГ ,“Гео Милев", гр. Бургас (подраздел "Илюстрация“) и учениците, класирани на второ и трето място, бяха наградени с грамоти и ваучери за книги и за рисувателни материали. Грамоти бяха връчени и на отлично представили се участници - млади есеисти, преводачи и художници.



В настоящето издание на състезанието бяха присъдени и специални отличия от новите партньори на състезанието – Национална художествена академия и Сдружение Бургаска писателска общност, които се отзоваха на поканата и подкрепиха изявата на Английската езикова гимназия със своята оценка на утвърдени специалисти в областта на изобразителното и литературното изкуство. На церемонията присъстваха г-жа Роза Боянова – председател на Сдружение Бургаска писателска общност и г-жа Добрина Топалова – член на Управителния съвет на Сдружението, за да връчат наградата за есе на литературния талант на гимназията- организатор – дванадесетокласника Николай Петков. Доц. Димо Колибаров – директор на Филиал Бургас на Национална художествена академия, лично удостои осмокласничката от Английската езикова гимназия Александра Тодорова с отличието на Националната художествена академия. В своята поздравителна реч, доц. Колибаров не пропусна да отбележи високото ниво на обучението по изобразително изкуство в гимназията и да поздрави преподаватели и ученици. “Надявам се някои от вас, според показаните резултати, да бъдат и наши възпитаници след време. Като член на журито бях много впечатлен от вашето представяне, но не съм изненадан. Съвместно с община Бургас провеждаме ежегоден конкурс за учебна рисунка и ми е направило впечатление нивото на представяне на учениците от английската гимназия, за което поздравявам и колегите, които се занимават с изобразително изкуство в гимназията.“



Във фоайето на Морското казино беше подредена изложба с рисунките и илюстрациите на наградените участници, а присъстващите на тържествената церемония имаха възможността да се насладят на музикалните таланти на АЕГ "Гео Милев". Николай Петков изсвири на пиано "Etude Opus 76 №2“ от Ян Сибелиус и "Tango to Evora“ на Лорена Маккинит, а десетокласничката Александра Сариева поздрави участниците и гостите с изпълнението си на песните "The sound of silence“ и "For evigt“. Стихотворението "Луната, старата змия, съблича…“ “, което деветокласничката Даниела Петкова рецитира, разкри пред публиката една проекция на поетичните прозрения на Гео Милев. Десетокласниците Георги Демирев, Валерия Стефанова и Христо Петев представиха своя превод на английски език на същата творба: "The Moon, the old snake, unravels…“.Водещи на церемонията, с която официално се закри четвъртото издание на състезанието, бяха единадесетокласниците Ивайла Митева и Денислав Драчев.