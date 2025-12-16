Община Бургас отличи трима бургаски ученици - Каталина Дончева, Алексис Колева и Магдалена Георгиева, за дейността им като доброволци при организацията и провеждането на спортни събития.Каталина е възпитаник на Търговската гимназия в Бургас, а Алексис и Магдалена - на СУ "Йордан Йовков“.Децата са оказвали помощ и съдействие във всички спортни прояви, организирани от Община Бургас.За своето благородно дело те получиха приза за младежко доброволчество "Спасимир“. Наградата е учредена на името на Спасимир Пилев, който напуска този свят само на 32 години, но голяма част от времето си е посвещавал на доброволна дейност.Грамотите на тримата доброволци връчи зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров и пожела на децата да бъдат все така всеотдайни на благородните каузи и да бъдат усърдни в училище.