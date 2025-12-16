Наградиха трима бургаски ученици за доброволчество
© Община Бургас
Каталина е възпитаник на Търговската гимназия в Бургас, а Алексис и Магдалена - на СУ "Йордан Йовков“.
Децата са оказвали помощ и съдействие във всички спортни прояви, организирани от Община Бургас.
За своето благородно дело те получиха приза за младежко доброволчество "Спасимир“. Наградата е учредена на името на Спасимир Пилев, който напуска този свят само на 32 години, но голяма част от времето си е посвещавал на доброволна дейност.
Грамотите на тримата доброволци връчи зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров и пожела на децата да бъдат все така всеотдайни на благородните каузи и да бъдат усърдни в училище.
Още от категорията
/
"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма авария остави част от Бургас без вода!
23:55 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.