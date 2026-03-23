На тържествена церемония в Експо център "Флора“ бяха отличени най-добрите млади творци от цялата страна, участвали в Националния конкурс "Водата – извор на живот“. В инициативата се включиха деца и ученици на възраст от 6 до 18 години, които чрез своите художествени и приложни творби представиха вдъхновяващи интерпретации на темата за водата като символ на живот, движение и съзидание.Събитието бе уважено от официалните гости Михаил Ненов - заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, Валентина Камалиева - началник на РУО-Бургас и Кичка Стефанова - вр.и.д. на ЦПЛР-Бургас, които отправиха приветствия към участниците и връчиха наградите на отличените.Тържеството бе допълнено от музикален поздрав, поднесен от Боряна Стоянова от ЦПЛР-Бургас, с вокален педагог Милена Добрева, който създаде допълнителна емоционална атмосфера и празничност.И тази година конкурсът предизвика изключителен интерес, като в Центъра за подкрепа на личностното развитие постъпиха множество впечатляващи рисунки и приложни творби от цялата страна. Организаторите отбелязаха високото художествено ниво и оригиналността на участниците, които доказаха, че водата остава неизчерпаем източник на вдъхновение за младите творци.В раздел "Рисунка“ председател на журито бе Цветанка Зротева – художник и учител по изобразително изкуство, а членове – Кичка Стефанова и Атанасия Петрова. Журито бе особено впечатлено от постиженията на участниците от школата по линогравюра "Литолино“ към ЦПЛР-Стара Загора, които завоюваха значителен брой отличия.Сред наградените в отделните възрастови групи се откроиха:- Дебора Неделчева (1 клас, Школа "Арт Попово“) – първо място във втора възрастова група;- Никол Данаилова (3 клас, Школа "Елфина“, Бургас) – втора награда;- Шейма Халилова (5 клас, "Медната палитра“, ММЦ – Бургас) – второ място;- Сиана Конова (5 клас, АРТ клуб "Гея“, ЦПЛР-ОДК – Ловеч) – първо място в трета възрастова група;- Мария Костова (9 клас, СУ "Христо Ботев“, Айтос) – първо място в четвърта възрастова група.В раздел "Приложна творба“ журито с председател Дотка Калъчева отличи:- Александрина Маркова (6 г., ДГ "Делфин“, Бургас) – първо място в първа възрастова група;- Тамара Челикли (3 клас, ОУ "Христо Ботев“, кв. Ветрен) – първа награда във втора група;- Виктория Георгиева (7 клас, ОУ "Николай Петрини“, Ямбол) – първа награда в трета група;- Блага Узунова (12 клас, ПГ по дизайн "Елисавета Вазова“, София) – специална награда;- Клуб "Еко арт“ към СУ "Елин Пелин“, с. Руен – първо място и купа;- Група ученици от 3 клас, СУ "Христо Ботев“, с. Ивански – второ място.