Наградиха участниците в националния конкурс "Водата – извор на живот"
©
Събитието бе уважено от официалните гости Михаил Ненов - заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, Валентина Камалиева - началник на РУО-Бургас и Кичка Стефанова - вр.и.д. на ЦПЛР-Бургас, които отправиха приветствия към участниците и връчиха наградите на отличените.
Тържеството бе допълнено от музикален поздрав, поднесен от Боряна Стоянова от ЦПЛР-Бургас, с вокален педагог Милена Добрева, който създаде допълнителна емоционална атмосфера и празничност.
И тази година конкурсът предизвика изключителен интерес, като в Центъра за подкрепа на личностното развитие постъпиха множество впечатляващи рисунки и приложни творби от цялата страна. Организаторите отбелязаха високото художествено ниво и оригиналността на участниците, които доказаха, че водата остава неизчерпаем източник на вдъхновение за младите творци.
В раздел "Рисунка“ председател на журито бе Цветанка Зротева – художник и учител по изобразително изкуство, а членове – Кичка Стефанова и Атанасия Петрова. Журито бе особено впечатлено от постиженията на участниците от школата по линогравюра "Литолино“ към ЦПЛР-Стара Загора, които завоюваха значителен брой отличия.
Сред наградените в отделните възрастови групи се откроиха:
- Дебора Неделчева (1 клас, Школа "Арт Попово“) – първо място във втора възрастова група;
- Никол Данаилова (3 клас, Школа "Елфина“, Бургас) – втора награда;
- Шейма Халилова (5 клас, "Медната палитра“, ММЦ – Бургас) – второ място;
- Сиана Конова (5 клас, АРТ клуб "Гея“, ЦПЛР-ОДК – Ловеч) – първо място в трета възрастова група;
- Мария Костова (9 клас, СУ "Христо Ботев“, Айтос) – първо място в четвърта възрастова група.
В раздел "Приложна творба“ журито с председател Дотка Калъчева отличи:
- Александрина Маркова (6 г., ДГ "Делфин“, Бургас) – първо място в първа възрастова група;
- Тамара Челикли (3 клас, ОУ "Христо Ботев“, кв. Ветрен) – първа награда във втора група;
- Виктория Георгиева (7 клас, ОУ "Николай Петрини“, Ямбол) – първа награда в трета група;
- Блага Узунова (12 клас, ПГ по дизайн "Елисавета Вазова“, София) – специална награда;
- Клуб "Еко арт“ към СУ "Елин Пелин“, с. Руен – първо място и купа;
- Група ученици от 3 клас, СУ "Христо Ботев“, с. Ивански – второ място.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нагла кражба в Поморие
10:26
С 983 гласа "за" Бойко Борисов бе избран за председател на ГЕРБ
13:11 / 22.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.