Награждават 140 ученици, отличени в състезанието по английски "LET`S HAVE FUN"

© Приключи състезанието по английски език за ученици от пети клас "LET`S HAVE FUN". Церемонията за награждаване на отличените участници и училища ще се проведе днес, 13.05.2024 г., от 16.30 ч., в експозиционен център "Флора“. На церемонията ще присъстват повече от 140 ученици, родители и официални гости.



Присъстващите ще бъдат поздравени с две изпълнения – на Ния Стоянова с песента "Try Everything“ и Боряна Стоянова с песента "Almost there“.



В състезанието взеха участие 318 ученици от 22 училища от община Бургас. Наградите ще връчи кметът Димитър Николов.



20 ученици бяха класирани на първо място. Те ще получат грамота и златен медал. Тези, които са постигнали най-висок резултат – 99 и 98 т., ще получат грамота, златен медал и парична награда.



20 ученици са класирани на второ място. Те ще получат грамота и сребърен медал.



На трето място са класирани 16 от участниците, които ще получат грамота и бронзов медал.



18 ученици ще получат поощрителна награда и грамота.



Всички участници в състезанието ще имат за спомен грамоти за участие.



В отборното класиране за най-добри резултати на първо място е класирано ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията". На второ място е ОУ "Петко Р. Славейков“. На трето място са класирани ОУ "Васил Априлов“ и ОУ "Любен Каравелов".



Състезанието за пети клас се проведе за втора година, като една от целите е да се проследи развитието на учениците, включени в Програмата за ранно чуждоезиково обучение на Община Бургас.