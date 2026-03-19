Служители от Четвърто районно управление – Бургас са разкрили кражбата на детска количка и два чифта дамски маратонки, собственост на 36-годишна бургазлийка. Вещите са задигнати между 3 и 4 март от междуетажна площадка във вход 5 на блок 86 в ж.к. "Меден рудник“.Крадецът е 24-годишен криминално проявен бургазлия, който е върнал част от откраднатите вещи.Работата по случая продължава.