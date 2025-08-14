ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нагъл обир от заведение в Бургас
"Извършителят на деянието е Люсеин Гергинов. Той е и бивш наш служител. Първоначално е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, че отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескача бара и събира парите", разказа пред NOVA собственикът на заведението Кристиян Киров.
Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът ѝ не спирал да краде през последните години. Имал условна присъда и бил в изпитателен срок.
"През нейния номер успяхме да си пишем и с него. Заяви, че ще върне парите. След няколко дни пак ми писа и каза, че ще възстанови сумата на 20 август", добави потърпевшият.
Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпления, извършени от същия човек. По дуимите им той напускал хотели и заведения, без да си плаща сметките, крадял автомобили и телефони, измамил и семейство с три малки деца.
