Най-големият форум на креативната индустрия в България идва в Бургас

© Най-престижният форум на креативната индустрия в България – ФАРА, ще отбележи своята 25-а годишнина между 5 и 7 юни в Международен конгресен център, Бургас. Професионалисти от комуникационни агенции, компании-рекламодатели и медии отново ще се съберат на едно място, за да представят своята работа, да обменят опит и идеи, и да вдъхновят бъдещите специалисти в индустрията. Жури, съставено от доказани експерти в бранша, ще отличи най-успешни рекламни форми и кампании, участващи в конкурсната програма.



Тазгодишното издание на Фестивала идва под мотото "Раждат се звезди“ и отбелязва своя четвърт век като пространство за обогатяване на знания и откриване на нови таланти. С посланието тази година организаторите целят да насочат прожекторите не само към вече успелите членове на индустрията, но и към младите звезди - бъдещите лидери на рекламната сцена.



Двадесет и петото издание на Фестивала се осъществява с партньорството на Община Бургас.



"Вече двадесет и пет години ФАРА е най-престижното и най-очаквано събитие за комуникационния бранш. Поколения рекламисти са черпили вдъхновение и знания от този форум. Като във всяко едно състезание, и тук е имало възторг и разочарование, победители и победени, но е абсолютно сигурно, че всички са приключвали тази надпревара като по-мотивирани и по-можещи професионалисти. Този конкурс години наред ни предоставя безценната възможност да се учим един от друг. ФАРА отдавна е витрина на комуникационната индустрия, барометър на процесите в бранша и прецизен индикатор за нивото на нашия професионализъм. Динамиката, която наблюдаваме, ни носи както трудности, така и много нови възможности за създаване на запомнящи се кампании, а именно това прави комуникационният бранш толкова специален. С нетърпение очаквам да видя всички блестящи идеи, превърнали се в реалност през изминалата година, и пожелавам успех на всички участници.“, споделя Чавдар Кенаров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на комуникационните агенции, основател и творчески директор на Noble Graphics, и член на Борда на Art Directors Club of Europe.



Регламент на Фестивала



Фестивалът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. В конкурсната програма на Фестивала могат да участват комуникационни агенции с рекламни форми и комуникационни кампании, създадени в България и реализирани в страната или чужбина, които са публикувани, излъчени или организирани между 1 януари 2024 и 15 април 2025 г.



В двадесет и петото издание на ФАРА комуникационните агенции могат да участват със своята работа в 11 категории на Медийния и в 38 категории на Творческияконкурси. Платформата за подаване на заявки е отворена, като до 7 април комуникационните агенции могат да се възползват от по-ниски такси за участие. Крайният срок за подаване на заявки за участие в конкурсите е 15 април 2025 г.



Организаторите на Фестивала припомнят, че за участие в Медийния конкурс се допускат комуникационни агенции, създали и реализирали медийната стратегия на съответната кампания и закупили рекламните форми в посочените медийни канали. В Конкурса могат да участват рекламни форми, които са част от международни кампании, при условие че медийната стратегия, идея и реализация са на участващата агенция.



Повече информация за правилата, категориите и таксите за участие в конкурса ще намерите на официалния сайт на ФАРА тук.







ФАРА 2025 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от Нова Броадкастинг Груп и Нетинфо.



За ФАРА



ФАРА е най-големият рекламен форум и най-престижното събитие на комуникационната индустрия в България. Фестивалът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. През 2025 година ще се проведе неговото двадесет и пето издание.В лекционната програма на ФАРА през годините са присъствали световноизвестни личности, като Oliviero Toskani, Dave Trott, Hamish McRae, Steve Henry, Oscar Farinetti, Yonathan Dominitz, Jorg Riommi, както и професионалисти – българи с постижения на международно ниво – Антоанета Мечанова, проф. Богдан Драгански, Димитър Караниколов, Александър Калчев и други.



Конкурсната програма е отворена за участие на комуникационни агенции, които се състезават в редица категории на Творческия и Медийния конкурси към ФАРА. Агенцията, събрала най-много точки в Творческия конкурс, получава отличието "Творческа агенция на годината“. Отличието "Медийна агенция на годината“ се връчва на агенцията, събрала най-много точки в Медийния конкурс.ФАРА отличава и рекламодателите, като връчва специалната награда "Рекламодател на годината“ на компанията, събрала най-много точки от всички категории в Творческия и Медийния конкурси.



БАКА е член на Art Directors Club of Europe, а с това ФАРА е част от системата на конкурси, чийто победители се допускат до участие в ADCE Awards.



За БАКА



Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. Като браншова организация, БАКА способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика. Асоциацията е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА), член на Art Directors Club of Europe. и е съучредител на Националния съвет за саморегулация.



БАКА е официален и изключителен представител на "International Festival of Creativity", обединяващ фестивалите Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx и Spikes Asia. БАКА организира в България с лиценз наградите за ефективност на маркетинговите комуникации Effie Awards. Асоциацията е организатор на фестивалa ФАРА.