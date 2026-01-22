Най-големият хъб за зареждане на електромобили в България е в Бургас
©
В партньорство с Fines Charging, една от най-бързо развиващите се мрежи за електромобилни станции, в комплекса са инсталирани 3 хипербързи станции по 480 kW (Autel DH480) с 6 CCS конектора – зареждане в рамките на минути. Подходящи за шофьори, които бързат и ценят всяка секунда. 1 станция от 50 kW (Alpitronic Hypercharger HYC50) – идеална за зареждане, докато обядваш или пазаруваш. Обслужва 2 коли едновременно. И 19 AC станции по 22 kW (Autel Wallbox AC) – за хора, които остават по-дълго в комплекса – тренировка, ресторант или пазаруване. Това са общо 27 точки, които могат да зареждат 27 електромобила едновременно.
Станциите са разположени на подземния паркинг на комплекса, който е обществено достъпен и с безплатен достъп. Това превръща Central Park Бургас в най-големия хъб за зареждане в България, като данните на finescharging.com потвърждават, че по брой налични точки на едно място, комплексът в Бургас е без аналог в страната.
Още от категорията
/
"Фрапорт Туин Стар" и IAAC подписаха дългосрочно партньорство за развитие на рекламната дейност на летището в Бургас
17.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.