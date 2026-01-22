С откриването на 23 нови зарядни станции, комплекс Central Park в Бургас се превърна в най-големия център за зареждане на електромобили в страната по брой точки – общо 27, разположени на ниво –1 на комплекса. Това е единственото място в България с толкова мащабна зарядна инфраструктура на едно място, достъпна за всички посетители на фитнеса, ресторантите, офисите и фешън магазините в Central Park.В партньорство с Fines Charging, една от най-бързо развиващите се мрежи за електромобилни станции, в комплекса са инсталирани 3 хипербързи станции по 480 kW (Autel DH480) с 6 CCS конектора – зареждане в рамките на минути. Подходящи за шофьори, които бързат и ценят всяка секунда. 1 станция от 50 kW (Alpitronic Hypercharger HYC50) – идеална за зареждане, докато обядваш или пазаруваш. Обслужва 2 коли едновременно. И 19 AC станции по 22 kW (Autel Wallbox AC) – за хора, които остават по-дълго в комплекса – тренировка, ресторант или пазаруване. Това са общо 27 точки, които могат да зареждат 27 електромобила едновременно.Станциите са разположени на подземния паркинг на комплекса, който е обществено достъпен и с безплатен достъп. Това превръща Central Park Бургас в най-големия хъб за зареждане в България, като данните на finescharging.com потвърждават, че по брой налични точки на едно място, комплексът в Бургас е без аналог в страната.