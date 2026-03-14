Най-големият образователен форум "Избирам да уча в България" презентира новите специалности и възможности за обучение във висшите и средни училища в Бургас пред стотици ученици и родители от града и региона. Събитието бе открито днес в конферентния център "Tria Space" в Central Park и ще продължи до 17.00 часа, като входът е свободен за всички посетители.На откриването присъстваха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.-кметът по култура в Община Бургас Диана Саватева, началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева, председателят на Комисията по наука, иновации и оперативни програми в Общински съвет и зам.-ректор на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Севдалина Турманова, директорът на Дирекция "Образование и младежки политики" в Община Бургас Катя Мишева, преподаватели, учители, ученици и студенти.Младежите тук ще открият отговори на въпросите, които винаги си задават в тази част от живота си след средното образование. Това е ключов момент за всеки човек. Община Бургас застава зад мисията да разреши демографските проблеми. Това е процес, който продължава години, но ние последователно работим в тази насока от повече от 10 години и това събитие е част от тази инициатива", каза зам.-кметът Диана Саватева на откриването. Тя поздрави всички присъстващи от името на кмета Димитър Николов и пожела все повече млади хора да избират Бургас за място, където да продължат образованието си и да останат да живеят тук.В събитието участват общо 16 университета от България и над 20 училища от община Бургас.Бургас продължава да се утвърждава като важен образователен център в Югоизточна България с разширяване на възможностите и разкриване на редица нови специалности във филиалите на водещи висши учебни заведения в града. Част от тях вече приемат студенти през учебната 2025/2026 година, а други ще стартират през предстоящата 2026/2027 академична година. Новите програми са насочени към актуалните потребности на пазара на труда, предлагайки на младите хора повече възможности да получат качествено висше образование, без да напускат града.Като златен спонсор на изложението се включва Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски", който също представя своите специалности, възможности за обучение и перспективи за реализация в инженерните и техническите професии. От академичната 2026/2027 година Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски“ ще открие свой филиал в Бургас. В него ще се обучават студенти по специалностите "Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, а през следващата година се предвижда и откриването на специалност "Подземно строителство“.Сред новостите в Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ през настоящата учебна 2025/2026 година са бакалавърските специалности "Педагогика на обучението по музика и хореография“, "Педагогика на обучението по български език и литература и английски език“ и "Медицинска и козметична химия“. Към Медицинския колеж е открита и специалността "Рентгенов лаборант“ с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър“. За академичната 2026/2027 година университетът планира да разкрие нови бакалавърски програми – "Фармацевтични биотехнологии“, "Педагогика на обучението по човекът и природата и биология и здравно образование“ и "Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“. В Медицинския колеж ще бъде открита и специалността "Медицински лаборант“ (професионален бакалавър).Бургаският свободен университет също представя обновена и силно ориентирана към пазара на труда академична програма. Новите специалности са "Маркетинг и дигитални комуникации“ и "Управление на бизнеса и международна икономика“.Филиалът на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ в Бургас също разширява академичното си портфолио. От учебната 2025/2026 година студентите могат да се обучават в новите специалности "Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и "Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“. За 2026/2027 година е планирано откриването и на специалност "Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. В момента филиалът е в процедура по акредитация на няколко нови магистърски програми – "Регионално развитие и управление“, "Развитие и управление на селските райони“ и "Мултилингвизъм и мултикултурализъм в Черноморския регион“.Към тях се присъединява и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, който освен специалността "Актьорство за драматичен театър“ подготвя за 2026/2027 година бакалавърските програми "Танц и пърформанс“ и "Анимация и филмов дизайн“.Изложението се реализира със съдействието на Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие, Центъра за кариерно развитие, Central Park Burgas. Инициативата е насочена към професионалното ориентиране на младите хора и към насърчаването на висшето образование в България.