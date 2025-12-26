През март 2025 г. в Бургас се случиха разнопосочни по характер събития, като екипът насе опита да подбере за вас най-интересните от тях.Бяха отличени най-добрите спортисти на града за изминаващата година, а също така Летище Бургас посрещна първите си туристи за сезона.