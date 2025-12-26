Сподели close
През март 2025 г. в Бургас се случиха разнопосочни по характер събития, като екипът на Burgas24.bg се опита да подбере за вас най-интересните от тях.

Бяха отличени най-добрите спортисти на града за изминаващата година, а също така Летище Бургас посрещна първите си туристи за сезона. 

Бургас отбеляза 147 години от освобождението

Наградиха най-добрите спортисти на Бургас за 2025 г.

Отвориха за движение ремонтираното платно на пътя за кв. "Сарафово"

Бургас почете жертвите на Холокоста

Пожар пламна в рафинерията на "Лукойл"

Яхтклуб "Черноморец Бургас" с най-много отличия на Годишните ветроходни награди

Бургаските водолази откриха сезона

Хванаха над 40 кг. кокаин на Пристанище "Бургас"

Бургаският окръжен съд с най-много присъди за наркотици

Летище Бургас посрещна първите си пътници за сезона