Най-интересното в Бургас от март 2025 г.
©
Бяха отличени най-добрите спортисти на града за изминаващата година, а също така Летище Бургас посрещна първите си туристи за сезона.
Бургас отбеляза 147 години от освобождението
Наградиха най-добрите спортисти на Бургас за 2025 г.
Отвориха за движение ремонтираното платно на пътя за кв. "Сарафово"
Бургас почете жертвите на Холокоста
Пожар пламна в рафинерията на "Лукойл"
Яхтклуб "Черноморец Бургас" с най-много отличия на Годишните ветроходни награди
Бургаските водолази откриха сезона
Хванаха над 40 кг. кокаин на Пристанище "Бургас"
Бургаският окръжен съд с най-много присъди за наркотици
Летище Бургас посрещна първите си пътници за сезона
Още от категорията
/
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво най-интересно се случи в Бургас през февруари 2025 г.?
07:00 / 25.12.2025
Meteo Bulgaria издаде червен код: Дъждът ще преминава в сняг
12:57 / 24.12.2025
Водолази ще се гмуркат празнично на Моста
06:00 / 24.12.2025
Без синя зона в Бургас в следващите дни
05:25 / 24.12.2025
Вижте разписанието на "Бургасбус" по време на празниците
05:15 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.