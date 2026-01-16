Най-много пътници кацнаха в Бургас от Полша, Великобритания и Чехия
За първи път от 2019 г. насам, Летище Бургас посрещна своя 1,000,000 пътник за 2025 г. още през месец юли. Тържественото събитие бе отбелязано на 31 юли, а общо за 2025 г. бяха изпълнени полетни програми на 51 авиокомпании до 67 дестинации. Летището обслужи 1.8 милиона пътници.
Напомняме, че от 30 октомври 2025 г. летището е затворено за полети, поради пълната рехабилитация на пистата, което е най-мащабната инвестиция в модерната история на аеропорта, на стойност над 50 млн. евро.
Петте страни, от които Летище Бургас обслужи най-много пътници през 2025 г. са: Полша (409 хиляди), Великобритания (395 хиляди), Чехия (222 хиляди), Германия (213 хиляди) и Израел (99 хиляди). Водещите пет дестинации от Бургас включват: Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава. Три нови авиокомпании изпълниха полети от и до Летище Бургас.
Общо 13 274 самолетодвижения бяха обслужени на летището, от които 7 117 редовни и 4 143 чартърни. Най-голям брой чартърни полети са обслужвали тези пет дестинации: Катовице, Прага, Варшава, Тел Авив и Бърно.
Най-натоварените месеци на летището са били: юли и август, като най-много пътници са били обслужени на 29 юли – общо 23 680 са преминали през летището на този ден. Общо 731 тона карго и поща са били превозени през годината.
Топ 5 на авиокомпаниите, превозили най-много пътници от/до "Най-слънчевото летище на Черноморието“ през 2025 г. са: Ryanair, Smartwings, Jet2.com, Electra Airways и TUI Airways.
