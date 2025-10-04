Най-нова актуална информация за обстановката по Южното Черноморие

Новини
Започва повторен оглед във в.с. "Елените". Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов пред журналисти.

Към момента няма нужда от повече доброволци, работи се на терен, а военните също са мобилизирани, уточни той. 

"Няма данни за изчезнали хора", потвърди Крумов.

Над 200 човека са евакуирани. 

"Това е природа, унищожително бедствие, тепърва започват проверки. В момента сме се събрали, за да помогнем на хората. Ще се установи, ако има нещо неправилно застроено и ще се търсят причини. В момента звъним на БЧК за помощи, организирали сме сухи пакети, за да могат да бъдат изхранени бедстващите хора", каза от своя страна кметът на Несебър Николай Димитров.



