Най-новото бижу на Бургас е готово

© Спортната зала е подходяща за бойни спортове, групови тренировки, танци, съобщи на своята фейсбук страница кметът Димитър Николов.



Ринг с олимпийски размери превръща новото съоръжение в истински дом на бокса. Той е с размери от 7,40 х7,40 метра от външната страна и 6,10х6,10 от вътрешната. Това е единственият ринг с подобни размери в Бургас, в страната подобни съоръжения също са рядкост.



Освен бокс, в залата ще могат да тренират също така клубове по борба, карате и да се провеждат занимания по йога, танци или каланетика.



Залата се намира в непосредствена близост до бъдещия скейт парк в "Меден рудник“. Точно до него са разположени игрища за футбол, волейбол, баскетбол, тенис и фитнес на открито.



Сградата разполага с медицински кабинет и манипулационна. Съблекалните с баните са две, като и в мъжката, и в женската са монтирани душ и санитарен възел и за хора с двигателни затруднения.



Паркингът до централния вход ще разполага с 42 места.