Бургаският апелативен съд измени присъда на Окръжен съд – Бургас спрямо Пламен Русев, който наръга посред бял ден с 28-сантиметров нож Иван Ангелов. Инцидентът стана на 27 ноември 2022 г. до Новата поща в Бургас. След борба за живота си Иван почина в бургаска болница на 8 декември същата година, иноформира Burgas.bg.

Въззивната инстанция намали наказанието "лишаване от свобода“ от петнадесет на дванадесет години. Магистратите увеличиха размера на обезщетението за неимуществени вреди, дължимо на Т.А. като правоприемник на починалия граждански ищец Н.А., от 100 000 на 200 000 лева. В останалата част присъдата, с която подсъдимият е осъден да заплати на гражданските ищци общо 580 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпното деяние, е потвърдена.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.