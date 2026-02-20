Сподели close
17-годишната Елена Илиева от бургаския комплекс "Меден Рудник", която бе в неизвестност, е намерена от полицията в Царево. Момичето е в отлично физическо и психическо състояние, съобщиха от ОДМВР Бургас за Burgas24.bg.

Органите на реда ще е заведат при майка ѝ.