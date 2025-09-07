ЗАРЕЖДАНЕ...
|Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
Същият е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас, в отбивката за "Перла" от служители на Районно управление - Приморско. Бил е облечен с дрехите от деня на изчезването - черна тениска и черни къси панталони, като на екипа патрулни полицаи направило впечатление, че стоял спокойно в отбивката, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства.
Мику, който е със специални потребности, е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си. Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал на територията, обслужвана от РУ - Приморско.
За откриването на Стелиан Мику бяха предприети мащабни действия от служители на Районно управление - Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Бургас, като освен до полицейските служители, информация за предприетото издирване бе разпространена, чрез медиите и до обществеността.
