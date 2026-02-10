25-годишен мъж е намушкан в корема късно снощи в района на мол "Странд“ в Бургас. Пострадалият е откаран в болница в Бургас, където е бил стабилизиран и към момента е извън опасност за живота.От ОДМВР – Бургас потвърдиха случая пред, но отказват да предоставят допълнителна информация, като се позовават на протичащите процесуално-следствени действия.