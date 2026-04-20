Напредват дейностите по модернизацията на рибарското пристанище в Царево, видя Burgas24.bg.

Кметът Марин Киров и неговите заместници инж. Стефка Колева и Денис Диханов лично провериха дейностите по обекта.

Изградени са нови бетонни нива на кейовите стени, изграждат се халетата за ремонт на лодки, инвентар и пазара за риба.

Работи се активно по изграждане на новия паркинг и вертикалната планировка.

Обектът се изпълнява в срок и ще даде по-добри условия за местните рибари и туристите, подчертават от местната администрация.