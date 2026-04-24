С бързи темпове напредва основният ремонт на отсечката Приморско-ММЦ-Китен, съобщи кметът на Приморско Иван Гайков, цитиран от Burgas24.bg.

Проверка на място е била извършена днес.

"Констатирахме, че строителните дейности се изпълняват с изключително добри темпове и на високо професионално ниво. Работата продължава усилено, като се надяваме благоприятните климатични условия да спомогнат за по-ранното приключване на строителните дейности", споделя кметът на Приморско.

Очакванията са трасето да се превърне в изключително удобна връзка между Приморско и Китен, а освен с автомобил трасето ще позволява между двете населени места желаещите да се придвижват и с велосипед.